Недавно уволенный из «Акрона» Евгений Калешин возглавит одного из главных конкурентов тольяттинцев в борьбе за выход в Российскую премьер-лигу.

По информации «РБ Спорт», специалист договорился с руководством «Алании» о скором назначении на пост главного тренера. Сообщается, что во владикавказском клубе также рассматривали Спартака Гогниева и Мурада Мусаева.

После первой части сезона «Алания» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги с 32 очками. «Акрон» по итогам 20-ти туров с 35 баллами находится на четвёртой строчке.