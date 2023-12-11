Газизов: «Никто в Первой лиге не вышел на чемпионский график»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что в Мелбет-Первой лиге, в которой играет его клуб, нет однозначного фаворита.

«Ни одна из команд не набрала в среднем два очка за матч. А значит, никто на чемпионский график не вышел. Конечно, мы хотим попасть в РПЛ, будем стараться и делать всё возможное ради достижения этой цели», - говорит Газизов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что плотность в турнирной таблице первенства довольно высока. 37 очков у «Динамо», однако 36 баллов и второе место – у «Химок». Третье место делят «Акрон», «Тюмень» и тульский «Арсенал», по 35 очков у каждого.