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Мелбет-Первая лига

Газизов: «Никто в Первой лиге не вышел на чемпионский график»

11 Декабря 2023 • 19:41 Комментировать

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что в Мелбет-Первой лиге, в которой играет его клуб, нет однозначного фаворита.

«Ни одна из команд не набрала в среднем два очка за матч. А значит, никто на чемпионский график не вышел. Конечно, мы хотим попасть в РПЛ, будем стараться и делать всё возможное ради достижения этой цели», - говорит Газизов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что плотность в турнирной таблице первенства довольно высока. 37 очков у «Динамо», однако 36 баллов и второе место – у «Химок». Третье место делят «Акрон», «Тюмень» и тульский «Арсенал», по 35 очков у каждого.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Шамиль Газизов
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