Спортивным директором «Енисея» станет бывший полузащитник красноярцев

Спортивным директором красноярского «Енисея» в ближайшее время станет бывший игрок красноярцев.

Как пишет Legalbet со ссылкой на свои источники, должность спортдира получит 39-летний Михаил Комков.

Комков завершил спортивную карьеру относительно недавно – в 2023 году. Выступал за «Енисей» перед завершением карьеры он с 2016 года, успел поиграть с клубом в РПЛ в сезоне-2018/19. С сентября текущего года получил тренерскую должность в дубле «Енисея».

После первой части сезона в Мелбет-Первой лиге «Енисей» идёт в середине турнирной таблицы – на 10-м месте, у клуба в копилке 24 очка.