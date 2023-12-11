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Мелбет-Первая лига

Спортивным директором «Енисея» станет бывший полузащитник красноярцев

11 Декабря 2023 • 17:51 Комментировать

Спортивным директором красноярского «Енисея» в ближайшее время станет бывший игрок красноярцев.

Как пишет Legalbet со ссылкой на свои источники, должность спортдира получит 39-летний Михаил Комков.

Комков завершил спортивную карьеру относительно недавно – в 2023 году. Выступал за «Енисей» перед завершением карьеры он с 2016 года, успел поиграть с клубом в РПЛ в сезоне-2018/19. С сентября текущего года получил тренерскую должность в дубле «Енисея».

После первой части сезона в Мелбет-Первой лиге «Енисей» идёт в середине турнирной таблицы – на 10-м месте, у клуба в копилке 24 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Михаил Комков
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