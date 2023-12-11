«Химки» могут забрать полузащитника у «Торпедо»

Подмосковные «Химки» нацелились на полузащитника столичного «Торпедо» Романа Юзепчука. Об этом в своём телеграм-канале пишет журналист Сергей Ильёв.

«Химки» в поисках правого латераля и клуб переключился на Романа Юзепчука. У него в декабре истекает контракт с «Торпедо». К Юзепчуку есть интерес и от других клубов, кроме того, ему предлагают пролонгировать соглашение «черно-белые», - поясняет сиутацию Ильёв.

Напомним, что «Торпедо», при всём уважении к клубу, в этом сезоне «Химкам» пока не конкурент. У команды восьмое место турнирной таблицы и 27 баллов. «Химки» существенно выше – второе место и 36 очков.

Юзепчук в первой половине сезона Мелбет-Первой лиги сыграл за «автозаводцев» 17 матчей и забил два гола. Также Роман является игроком сборной Беларуси.