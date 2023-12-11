Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Химки» могут забрать полузащитника у «Торпедо»

11 Декабря 2023 • 17:12 Комментировать

Подмосковные «Химки» нацелились на полузащитника столичного «Торпедо» Романа Юзепчука. Об этом в своём телеграм-канале пишет журналист Сергей Ильёв.

«Химки» в поисках правого латераля и клуб переключился на Романа Юзепчука. У него в декабре истекает контракт с «Торпедо». К Юзепчуку есть интерес и от других клубов, кроме того, ему предлагают пролонгировать соглашение «черно-белые», - поясняет сиутацию Ильёв.

Напомним, что «Торпедо», при всём уважении к клубу, в этом сезоне «Химкам» пока не конкурент. У команды восьмое место турнирной таблицы и 27 баллов. «Химки» существенно выше – второе место и 36 очков.

Юзепчук в первой половине сезона Мелбет-Первой лиги сыграл за «автозаводцев» 17 матчей и забил два гола. Также Роман является игроком сборной Беларуси.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 11 Декабря
17:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Спортивным директором «Енисея» станет бывший полузащитник красноярцев
17:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» могут забрать полузащитника у «Торпедо»
09 Декабря
19:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Калешин и Мусаев – в списках «Алании»
18:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Руководство московского «Торпедо» общалось с Василенко
13:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Голубовича: Петар рассчитывает сыграть в РПЛ с «Химками»
08 Декабря
20:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» предложил Дмитрию Кузнецову контракт на полтора года слухи
16:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» зимой могут покинуть шесть игроков
16:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев не хочет брать длинный отпуск и готов продолжать тренировать
11:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Торпедо» интересен греческим и кипрским клубам
09:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев — о своём увольнении из «Сокола»: «Всё по делу»
08:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» выбрал нового главного тренера официально
07 Декабря
11:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» уволил главного тренера 1
06 Декабря
13:08 · Россия. Премьер-лига
Быстров призвал вернуть систему «весна-осень» в РПЛ и Первой лиге
12:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шитов - о Fan ID: «Это убило футбол»
04 Декабря
13:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Семшов уволен из «Чайки» официально
Все новости
Рекомендуем