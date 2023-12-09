Калешин и Мусаев – в списках «Алании»

В ноябре «Алания» попрощалась с Олегом Василенко. С тех пор клуб из Владикавказа ищет нового рулевого для команды.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в списках «Алании» находятся Евгений Калешин и Мурад Мусаев. Первый из них недавно покинул «Акрон» - это случилось вскоре после критики руководителей российского футбола.

«Алания» выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там после первой части сезона команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице.