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Руководство московского «Торпедо» общалось с Василенко

09 Декабря 2023 • 18:07 Комментировать

Руководство столичного «Торпедо» связывалось с ныне свободным от тренерской работы Олегом Василенко. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Сергей Ильёв.

«Пару недель назад в «Торпедо» конкретно зондировали почву по тренерам. Был, например, звонок Олегу Василенко. Но дальше все заморозилось. У Артема Горлова — действующий контракт, однако планы на будущее с ним пока не обсуждали», - пишет Ильёв.

Напомним, что Василенко несколько недель назад был уволен из владикавказской «Алании», которая попала при нём в затяжную серию без побед во всех турнирах. Вместе с Василенко республиканский клуб покинул и его тренерский штаб.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Олег Василенко
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