Руководство московского «Торпедо» общалось с Василенко

Руководство столичного «Торпедо» связывалось с ныне свободным от тренерской работы Олегом Василенко. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Сергей Ильёв.

«Пару недель назад в «Торпедо» конкретно зондировали почву по тренерам. Был, например, звонок Олегу Василенко. Но дальше все заморозилось. У Артема Горлова — действующий контракт, однако планы на будущее с ним пока не обсуждали», - пишет Ильёв.

Напомним, что Василенко несколько недель назад был уволен из владикавказской «Алании», которая попала при нём в затяжную серию без побед во всех турнирах. Вместе с Василенко республиканский клуб покинул и его тренерский штаб.