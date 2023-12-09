Агент Голубовича: Петар рассчитывает сыграть в РПЛ с «Химками»

Милан Дудич, представитель защитника «Химок» Петара Голубовича, высказался о продлении контракта с футболистом.

«В «Химках» заявили о желании продлить соглашение, в клубе верят в возвращение в Премьер-лигу и Петар также рассчитывает играть там в следующем сезоне. У нас с «Химками» одинаковое видение развития», — приводит слова агента «РБ Спорт».

По словам представителя, клуб вёл себя корректно при переговорном процессе, отметив, что контракт согласовался за четыре-пять месяцев.

Напомним, что в нынешнем сезоне Петар Голубович провёл в составе «Химок» 18 матчей, отметившись одним ассистом. Новое соглашение 29-летнего игрока рассчитано до 2026 года.