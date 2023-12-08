Красноярский «Енисей», недавно расставшийся с наставником клуба Эдуардом Штейнбрехером, активно ведёт переговоры с Дмитрием Кузнецовым. Кузнецов – бывший российский футболист, некогда игрок ЦСКА, а ныне – главный тренер медийного клуба 2DROTS.

Как сообщает в телеграм-канале инсайдер Иван Карпов, тренеру уже предложили контракт сроком в полтора года с окладом в 500 тыс. руб. в месяц.

«Задача — заложить фундамент для вывода команды в РПЛ под 400-летний юбилей города в 2028 году. Соглашение с Кузнецовым могут продлить летом 2025 года, если всё будет хорошо», - поясняет Карпов.

В 2DROTS, по информации Карпова, Кузнецов получает значительно меньше – 180 тыс. руб.