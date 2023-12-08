«Енисей» зимой могут покинуть шесть игроков

Сразу шесть игроков грядущей зимой могут уйти из красноярского «Енисея». Об этом в своём телеграм-канале пишет журналист Сергей Ильёв.

Так, команду могут покинуть Александр Ломакин, Никита Глушков, Херман Феррейра, Олег Ланин, Андрей Окладников и Егор Иванов.

«Контракты у них заканчиваются после сезона, тогда они станут свободными агентами, сейчас же клуб еще может выручить за них деньги», - отмечает Ильёв.

Напомним, вчера красноярцы официально расстались с главным тренером Эдуардом Штейнбрехером.

По итогам первой части сезона Мелбет-Первой лиги некогда клуб Премьер-лиги идёт теперь на 10-м месте с 24 баллами. Отставание от первой четвёрки – 11 очков.