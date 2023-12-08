Бояринцев не хочет брать длинный отпуск и готов продолжать тренировать

Российский футбольный тренер Денис Бояринцев, недавно уволенный из саратовского «Сокола», заявил, что готов продолжать работать и не хочет брать длинную паузу в тренерской карьере.

«Нет желания брать длинный отпуск. Хочется как можно быстрее получить интересную работу», - говорит Бояринцев «РБ Спорту».

Он пояснил, что сейчас ему предлагают работу клубы из Второй лиги, однако их приглашения специалист отклоняет, так как хотел бы интересный вызов в дальнейшей карьере.

Напомним, что перед зимним перерывом его бывший клуб, «Сокол» разместился в зоне вылета Мелбет-Первой лиги. После этого Дениса уволили с поста. Как сам отметил тренер, увольнение произошло «по делу».