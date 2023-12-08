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Мелбет-Первая лига

Игрок «Торпедо» интересен греческим и кипрским клубам

08 Декабря 2023 • 11:40 Комментировать

21-летний форвард московского «Торпедо» Ираклий Манелов может покинуть чемпионат России и продолжить карьеру в Европе.

По сведениям журналистов Legalbet, в услугах нападающего заинтересованы клубы из Греции и Кипра. Потенциальные работодатели уже связались с представителями игрока и ведут переговоры.

Манелов выступает за «автозаводцев» с лета нынешнего года. В общей сложности нападающий провел в составе «Торпедо» 20 поединков и отметился одним забитым мячом.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги московская команда набрала 27 баллов и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

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