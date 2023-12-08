Игрок «Торпедо» интересен греческим и кипрским клубам

21-летний форвард московского «Торпедо» Ираклий Манелов может покинуть чемпионат России и продолжить карьеру в Европе.

По сведениям журналистов Legalbet, в услугах нападающего заинтересованы клубы из Греции и Кипра. Потенциальные работодатели уже связались с представителями игрока и ведут переговоры.

Манелов выступает за «автозаводцев» с лета нынешнего года. В общей сложности нападающий провел в составе «Торпедо» 20 поединков и отметился одним забитым мячом.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги московская команда набрала 27 баллов и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.