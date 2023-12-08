Бояринцев — о своём увольнении из «Сокола»: «Всё по делу»

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказался о своей отставке из саратовского клуба.

Специалист не стал снимать с себя ответственности за результаты команды, отметив, что увольнение было заслуженным. По мнению Бояринцева, «Сокол» подвела психология.

«Руководство имело право принять любое решение. Могли оставить, могли убрать. Мы не смогли исправить ситуацию, поэтому я был готов к увольнению. Если брать спортивный принцип — всё по делу», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.