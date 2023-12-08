Тольяттинский «Акрон» посредством своих социальных сетей отрапортовал о назначении нового главного тренера. Вакантное место рулевого команды занял Заурбек Тедеев. Официально новый тренерский штаб представят в ближайшее время.

Напомним, что в конце прошлого месяца «Акрон» объявил об отставке с поста главного тренера команды Евгения Калешина. Этот специалист занимал пост рулевого команды с сентября 2022 года.

После 20 проведенных туров Мелбет-Первой лиги тольяттинский коллектив набрал 35 баллов. «Акрон» занимает третью строчку в турнирной таблице первенства.