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Мелбет-Первая лига

«Акрон» выбрал нового главного тренера официально

08 Декабря 2023 • 08:32 Комментировать

Тольяттинский «Акрон» посредством своих социальных сетей отрапортовал о назначении нового главного тренера. Вакантное место рулевого команды занял Заурбек Тедеев. Официально новый тренерский штаб представят в ближайшее время.

Напомним, что в конце прошлого месяца «Акрон» объявил об отставке с поста главного тренера команды Евгения Калешина. Этот специалист занимал пост рулевого команды с сентября 2022 года.

После 20 проведенных туров Мелбет-Первой лиги тольяттинский коллектив набрал 35 баллов. «Акрон» занимает третью строчку в турнирной таблице первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Акрон Заурбек Тедеев
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