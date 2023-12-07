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Мелбет-Первая лига

«Енисей» уволил главного тренера

07 Декабря 2023 • 11:34 Комментировать (1)

Красноярский «Енисей» остался без главного тренера. Пост рулевого команды покинул Эдуард Штейнбрехер, об этом рапортуют журналисты Legalbet.

Согласно сведениям источника, красноярский коллектив также покинет Анзор Саная, который занимает пост спортивного директора.

В нынешнем сезоне «Енисей» выступает в Мелбет-Первой лиге. После 20 проведенных туров красноярская команда набрала 24 балла и находится на десятой позиции в турнирной таблице. Клуб отстает от идущего первым махачкалинского «Динамо» на 13 очков.

Игрок «Енисея» объяснил осенние неудачи команды

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Эдуард Штейнбрехер
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Комментарии (1)
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ингерман
07 Декабря 2023 в 11:40
ай ну ежыли ужо и штейкбрехир свалил тута поточняк больша делаць нечаво.. А-ха-ха-ха! )))
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