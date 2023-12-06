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Мелбет-Первая лига

Шитов - о Fan ID: «Это убило футбол»

06 Декабря 2023 • 12:53 Комментировать

Форвард Виталий Шитов, который выступает за «Тюмень» на правах аренды из «Спартака», поделился мнением о введении Fan ID в российском футболе.

«Футболистам приятнее играть, когда есть фанатский сектор. Fan ID не помог стать лучше футболу. Возможно, кому-то от этого стало лучше. Но как футболист я считаю, что это убило футбол», - приводит слова нападающего Metaratings.ru.

Напомним, что на матчах Мелбет-Первой лиги Fan ID не действует.

В нынешнем розыгрыше турнира Шитов принял участие в 19 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Тюмень fan id Виталий Шитов ещё теги
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