Шитов - о Fan ID: «Это убило футбол»

Форвард Виталий Шитов, который выступает за «Тюмень» на правах аренды из «Спартака», поделился мнением о введении Fan ID в российском футболе.

«Футболистам приятнее играть, когда есть фанатский сектор. Fan ID не помог стать лучше футболу. Возможно, кому-то от этого стало лучше. Но как футболист я считаю, что это убило футбол», - приводит слова нападающего Metaratings.ru.

Напомним, что на матчах Мелбет-Первой лиги Fan ID не действует.

В нынешнем розыгрыше турнира Шитов принял участие в 19 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча.