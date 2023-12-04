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Семшов уволен из «Чайки» официально

04 Декабря 2023 • 13:37 Комментировать

Игорь Семшов отправлен в отставку с поста главного тренера «Чайки». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Клуб благодарит наставников за работу и желает удачи в дальнейшей карьере. Что касается нового главного тренера «Чайки», то имя наставника будет озвучено позднее», - говорится в заявлении пресс-службы клубы.

Напомним, что Семшов занимал пост главного тренера «Чайки» с декабря прошлого года. Под его руководством коллектив сыграл 32 поединка, в которых одержал 13 побед, девять раз расписал ничью и потерпел десять поражений.

По итогам 18 туров команда занимает шестую позицию во Второй лиге группы «Золото».

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Чайка
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