Наставник сборной МФЛ высказался о разнице в уровне игроков ФНЛ и Медиалиги

Главный тренер «Титана» и сборной Медийной футбольной лиги (МФЛ) Шамиль Курбанов высказался о разнице в уровне игроков ФНЛ и Медиалиги.

Напомним, что вчера, 1 декабря, сборная ФНЛ в товарищеском матче с разгромным счётом 4:0 одержала победу над сборной Медиалиги, в составе которой не было игроков «Амкала» и 2DROTS.

Специалист отметил, что разница обязательно должна быть.

«Эта разница есть, но когда команда играет организованно, понимает, что делать, то они могут противодействовать. Да, ребята где-то индивидуально сильнее, быстрее, они лучше готовы», - приводит слова Курбанова телеграм-канал «Некласико».