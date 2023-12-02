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Наставник сборной МФЛ высказался о разнице в уровне игроков ФНЛ и Медиалиги

02 Декабря 2023 • 20:38 Комментировать
Сборная ФНЛ
4:0
Сборная Медиалиги

Главный тренер «Титана» и сборной Медийной футбольной лиги (МФЛ) Шамиль Курбанов высказался о разнице в уровне игроков ФНЛ и Медиалиги.

Напомним, что вчера, 1 декабря, сборная ФНЛ в товарищеском матче с разгромным счётом 4:0 одержала победу над сборной Медиалиги, в составе которой не было игроков «Амкала» и 2DROTS. 

Специалист отметил, что разница обязательно должна быть.

«Эта разница есть, но когда команда играет организованно, понимает, что делать, то они могут противодействовать. Да, ребята где-то индивидуально сильнее, быстрее, они лучше готовы», - приводит слова Курбанова телеграм-канал «Некласико». 

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