Тедеев отреагировал на информацию о предстоящем назначении в «Акрон»

Российский тренер Заур Тедеев, работавший ранее в «Ростове», высказался возможном назначении на пост наставника «Акрона».

Ранее появилась информация, что тольяттинский клуб близок к подписанию трудового соглашения с 42-летним специалистом.

«Информация недействительна! Комментировать нечего», — приводит слова Тедеева издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее «Акрон» уволил Евгения Калешина с должности главного тренера.

В настоящий момент тольяттинский клуб занимает третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 35 очков в 20 турах.

Следующий матч «Акрон» проведет уже в следующем году в начале марта.