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Мелбет-Первая лига

Тедеев отреагировал на информацию о предстоящем назначении в «Акрон»

02 Декабря 2023 • 17:25 Комментировать

Российский тренер Заур Тедеев, работавший ранее в «Ростове», высказался  возможном назначении на пост наставника «Акрона».

Ранее появилась информация, что тольяттинский клуб близок к подписанию трудового соглашения с 42-летним специалистом.

«Информация недействительна! Комментировать нечего», — приводит слова Тедеева издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее «Акрон» уволил Евгения Калешина с должности главного тренера.

В настоящий момент тольяттинский клуб занимает третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 35 очков в 20 турах.

Следующий матч «Акрон» проведет уже в следующем году в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Акрон Заур Тедеев
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