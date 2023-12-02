«Акрон» почти договорился с новым главным тренером

Тольяттинский «Акрон» подыскивает нового главного тренера после отставки Евгения Калешина.

Как стало известно журналистам «Чемпионата», в поле зрения клуба попал бывший наставник владикавказской «Алании» Заур Тедеев. Он считается фаворитом на вакантное место рулевого «Акрона». Стороны ведут переговоры и близки к договоренности.

Напомним, что Калешин был уволен с поста главного тренера команды 27 ноября. Под его руководством «Акрон» сыграл 57 поединков, одержал 28 побед и потерпел десять поражений. В 19 матчах была зафиксирована ничья.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги клуб занимает четвертое место, отставая от лидирующего «Динамо» на два пункта.