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Сборная ФНЛ разгромила команду Медиалиги

01 Декабря 2023 • 22:15 Комментировать
Сборная ФНЛ
4:0
Сборная Медиалиги
окончен

1 декабря состоялся уникальный матч между сборными ФНЛ и Медиалиги. В Каспийске команды провели два тайма по чистых 30 минут, а арбитр в микрофон объяснял свои решения. Уже в дебюте после ошибки защитника Сердер Сердеров открыл счет ударом с десятка метров. Данил Клёнкин мог удваивать перевес профессионалов, но с пяти метров пробил над рамкой. После перерыва Александр Гаглоев заработал пенальти, но судья изменил решения после просмотра повтора. Абу-Саид Эльдарушев сначала в выгодном моменте не попал в рамку, а затем пытался обмануть арбитра, чтобы получить 11-метровый. 43-летний Эльдар Низамутдинов только вышел на поле, как сразу реализовал выход один на один - 2:0. Еще ряд атак ворот медийщиков, и все же Низамутдинов добавил мяч в сетку, дубль и 3:0. В самой концовке Дмитрий Шадринцев подобрал мяч после рикошета и с 10 метров поразил левый угол - 4:0.

Сборная ФНЛ профессионально отнеслась к делу и разгромила соперников.

Протокол игры  
Сборная ФНЛ4:0Сборная Медиалиги
(1:0) Сердеров Сердер3'  
(2:0) Низамутдинов Эльдар51'  
(3:0) Низамутдинов Эльдар53'  
(4:0) Шадринцев Дмитрий58'  
Солдатенко РостиславАлибеков МуталипБагаев АланГудков ЯнХосонов ХетагГлушков Никита СергеевичСаадуев ШамильФартуна БорисПальцев ВалентинСердеров СердерАзявин Илья
Запасные: Шадринцев ДмитрийГайнуллин Ренат (ГАЙНУЛЛИН)Рыбалко МихаилШитов ВиталийАлиев СаидКлёнкин ДанилГаглоев АлександрЭльдарушев Абу-СаидВолк ДавидФролкин ДаниилНизамутдинов Эльдар
Зириков ИванХарламов СергейДавыдов Илья (DAVYD)Деобальд ПавелПлешко Евгений (JEKI4)Маврин ВасилийРзаев Мушвиг (MUMUSH)Соснин АнтонМазуров ИльяТарасов Дмитрий (TARASOV)Корж Константин (KORZH)
Запасные: Тарасов Александр (T-KILLAH)Дасаев НиколайПольщиков Никита (POLSHIK)Акопов Арсен (Каренович, AKOP)Горбанец Андрей (GARBA)Акименко Данила (АКИМ)Гусаков Дмитрий (GOODY)Горяинов Владимир (XXL)Гилязутдинов Илья (GILYA)Батяев Георгий
01 декабря.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная ФНЛ Сборная Медиалиги

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22:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
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