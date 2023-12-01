Сборная ФНЛ разгромила команду Медиалиги

1 декабря состоялся уникальный матч между сборными ФНЛ и Медиалиги. В Каспийске команды провели два тайма по чистых 30 минут, а арбитр в микрофон объяснял свои решения. Уже в дебюте после ошибки защитника Сердер Сердеров открыл счет ударом с десятка метров. Данил Клёнкин мог удваивать перевес профессионалов, но с пяти метров пробил над рамкой. После перерыва Александр Гаглоев заработал пенальти, но судья изменил решения после просмотра повтора. Абу-Саид Эльдарушев сначала в выгодном моменте не попал в рамку, а затем пытался обмануть арбитра, чтобы получить 11-метровый. 43-летний Эльдар Низамутдинов только вышел на поле, как сразу реализовал выход один на один - 2:0. Еще ряд атак ворот медийщиков, и все же Низамутдинов добавил мяч в сетку, дубль и 3:0. В самой концовке Дмитрий Шадринцев подобрал мяч после рикошета и с 10 метров поразил левый угол - 4:0.

Сборная ФНЛ профессионально отнеслась к делу и разгромила соперников.