Газизов – о махачкалинском «Динамо»: «Весной будет намного тяжелее»

Гендиректор клуба-лидера Мелбет-Первой лиги, махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил промежуточные итоги сезона для его команды.

«Промежуточная цель выполняется и это приятно, но весной будет тяжелее. Будем работать, будем усиливаться и идти от матча к матчу», - говорит функционер «РБ Спорту».

Напомним, что махачкалинцы по итогам 20 туров расположились на первой строчке турнирной таблицы с 37 очками в копилке, однако отрыва от соперников в турнирной таблице практически нет. 36 баллов у идущих на втором месте «Химок», 35 баллов – у «Акрона» и «Тюмени» с третьего и четвёртого мест.

«У нас сильный, достойный тренерский штаб, президент клуба с огромным опытом, всё хорошо», - добавляет Газизов.