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Мелбет-Первая лига

Газизов – о махачкалинском «Динамо»: «Весной будет намного тяжелее»

01 Декабря 2023 • 21:56 Комментировать
Динамо Махачкала
0:2
Торпедо Москва

Гендиректор клуба-лидера Мелбет-Первой лиги, махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил промежуточные итоги сезона для его команды.

«Промежуточная цель выполняется и это приятно, но весной будет тяжелее. Будем работать, будем усиливаться и идти от матча к матчу», - говорит функционер «РБ Спорту».

Напомним, что махачкалинцы по итогам 20 туров расположились на первой строчке турнирной таблицы с 37 очками в копилке, однако отрыва от соперников в турнирной таблице практически нет. 36 баллов у идущих на втором месте «Химок», 35 баллов – у «Акрона» и «Тюмени» с третьего и четвёртого мест.

«У нас сильный, достойный тренерский штаб, президент клуба с огромным опытом, всё хорошо», - добавляет Газизов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Шамиль Газизов

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