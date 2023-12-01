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Мелбет-Первая лига

Божович признался, что отказал бы «Акрону»

01 Декабря 2023 • 20:21 Комментировать

Знаменитый балканский специалист Миодраг Божович признался, что отказался бы от работы в тольяттинском «Акроне», даже если бы его туда позвали.

«Не пошёл бы. Они убрали тренера, который хорошо там работал. Что мне там делать?», - говорит Божович телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что на текущей неделе «Акрон» уволил Евгения Калешина по неигровым причинам. Тольяттинцы идут в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги на третьем месте, отставая от первого места всего на два балла. А ещё при Калешине «Акрон» в минувшем сезоне выбил из Кубка России московские «Торпедо», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо».

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Миодраг Божович Евгений Калешин Акрон ещё теги
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