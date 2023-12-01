В «Соколе» заявили, что уволили талисмана клуба – позже пост был удалён

В пятницу произошла странная ситуация на официальной странице саратовского «Сокола» в соцсетях. Средь бела дня было объявлено, что клуб уволит талисмана клуба – ростовую куклу в виде птицы-сокола по имени Финист.

Позже пост был удалён, однако Интернет, как говорится, помнит всё.

«Мы видели, что многие болельщики винили в осенних неудачах нашего Финиста. Решили прислушаться и уволили птицу. Финист, покеда», - гласил пост саратовской команды.

Напомним, что «Сокол» под руководством Дениса Бояринцева бодро начал сезон в Мелбет-Первой лиге, однако ближе к зиме скатился аж в зону вылета – на 16-е место.

Кстати, самого Бояринцева недавно действительно уволили. И не как Финиста, а на полном серьёзе.