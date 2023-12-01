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Главный тренер «Велеса» может отказать «Акрону» слухи

01 Декабря 2023 • 19:38 Комментировать

Главный тренер «Велеса» Александр Грищенко, по информации журналиста Сергея Ильёва, скорее всего, откажет тольяттинскому «Акрону», в котором хотят видеть Грищенко в роли главного тренера. Ранее Ильёв сообщал в своём телеграм-канале, что тольяттинцы нацелились на молодого рулевого «Велеса», что играет во Второй лиге.

«Ситуация пикантная. 33-летний спец использовал свой шанс в «Велесе». Идти ли на повышение или остаться в клубе, где ему оказали доверие и под которого хотят формировать команду зимой под задачу выхода в дивизион выше? Никаких порицаний и осуждений здесь быть не может. Каждый в такой ситуации решает сам», - размышляет Ильёв.

Отметим, что ещё двумя тренерами на пост главного в «Акроне» являются Кирилл Новиков из «Нефтехимика» и Олег Василенко, ранее работавший в «Алании».

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