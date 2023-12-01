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Мелбет-Первая лига

Калешин высказался об отставке из «Акрона»

01 Декабря 2023 • 10:36 Комментировать

Футбольный специалист Евгений Калешин высказался об отставке с поста наставника тольяттинского «Акрона».

«Я хотел бы поставить точку. Сама отставка является следствием эмоций и личных отношений между двумя лидерами: президентом и главным тренером. Я отвечаю и веду команду. Он ведёт клуб», - передает слова специалиста телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

После 20 проведенных туров Мелбет-Первой лиги «Акрон» набрал 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем поединке команда из Тольятти встретится с московской «Родиной». Матч состоится на домашнем поле «Акрона» в воскресенье, 3 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Калешин Акрон
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