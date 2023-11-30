Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от проведения матча между сборными МФЛ (Медиалиги) и Мелбет-Первой лиги.

«Чем больше матчей, тем лучше. Я не отношусь к этой встрече серьёзно. Это выставочная игра. У многих профессиональных футболистов отношение к Медиалиге не самое серьёзное. Хотя в МФЛ есть много игроков с профессиональным прошлым. Командам Первой лиги важен чемпионат, так что недонастрой будет присутствовать. Конечно, этот матч повлияет на популяризацию футбола. Посмотрите, сколько болельщиков приходят на Медиалигу и на выставочные игры. Народ скучает по футболу», - сказал Чанов.