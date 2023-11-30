Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Хомуха расторг контракт с «Шинником» официально

30 Ноября 2023 • 21:19 Комментировать
Волгарь
0:0
Шинник

Ярославский «Шинник» и российский тренер Дмитрий Хомуха прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба в соцсетях.

Хомуха возглавлял ярославцев менее полугода – с июня 2023 года. Сейчас под его руководством в рамках Мелбет-Первой лиги коллектив из Ярославля идёт лишь на 13-м месте турнирной таблицы с 24 баллами в активе. Не выигрывали подопечные Хомухи в рамках первенства аж с 23 сентября.

«Шинник» благодарит Дмитрия Ивановича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере!», - отметили в клубе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Дмитрий Хомуха

Новости по матчу

25 Ноября
17:53
«Волгарь» с «Шинником» не порадовали голами
24 Ноября
10:17
Волгарь – Шинник: прогноз и ставка на матч 25 ноября 2023 Мелбет-Первой лиги
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Ноября
21:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хомуха расторг контракт с «Шинником» официально
20:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Московское «Торпедо» - в отпуске, зимние сборы клуб проведёт на Ближнем Востоке
20:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» проведут все сборы в Турции
18:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Голкипер «Акрона» признан самым дорогим игроком Мелбет-Первой лиги
16:35 · Россия. Премьер-лига
Полоз после перехода в «Торпедо» сбросил почти половину своей стоимости
29 Ноября
13:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев прокомментировал увольнение из «Сокола»
13:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» объявил об увольнении Бояринцева 1 официально
28 Ноября
22:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
Главный тренер «СКА-Хабаровска» Шаронов рассказал о задачах команды на весеннюю часть сезона
20:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Игрок «Химок» Терехов: Российский футбол не деградирует
20:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Алексей Попов не удивился отставке Калешина
19:35 · Россия. Премьер-лига
Побегалов уверен, что Евгений Калешин не останется без работы
17:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев ответил на вопрос о своём будущем
17:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Акрон» нацелился на иностранного тренера
16:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Химок» Терехов: «Хотелось быть на первом месте»
15:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Новиков: «Ни звонков, ни предложения от «Акрона» не было»
Все новости
Рекомендуем