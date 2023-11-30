Ярославский «Шинник» и российский тренер Дмитрий Хомуха прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба в соцсетях.

Хомуха возглавлял ярославцев менее полугода – с июня 2023 года. Сейчас под его руководством в рамках Мелбет-Первой лиги коллектив из Ярославля идёт лишь на 13-м месте турнирной таблицы с 24 баллами в активе. Не выигрывали подопечные Хомухи в рамках первенства аж с 23 сентября.

«Шинник» благодарит Дмитрия Ивановича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере!», - отметили в клубе.