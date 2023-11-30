Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от проведения матча между сборными МФЛ (Медиалиги) и Мелбет-Первой лиги.

«Это событие должно сделать игру более популярной. В команде МФЛ есть блогеры с огромной аудиторией. Это нормальный вариант для того, чтобы популяризировать футбол. Хорошо, что матч проходит за пределами больших столичных городов», - сказал Гаджиев.

Отметим, что после первой части сезона именно махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. В 20 турах команда набрала 37 очков.