Московское «Торпедо» - в отпуске, зимние сборы клуб проведёт на Ближнем Востоке

Пресс-служба клуба «Мелбет-Первой лиги», столичного «Торпедо» сообщила, что игроки и тренеры «автозаводцев» отправились в отпуск. Выйдут из него они уже только в январе следующего года – 10 числа.

Зимние сборы команды будут состоять из нескольких частей. С 11 по 18 января «Торпедо» будет тренироваться в Москве, а с 19 января по 23 февраля проведёт длинные сборы в жаркой ближневосточной стране – ОАЭ.

Напомним, что торпедовцы в этом сезоне не радуют своих болельщиков. Клуб, которому многие пророчили борьбу за самые высокие позиции, находится лишь только на восьмом месте с 27 баллами в активе.