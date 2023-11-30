«Химки» проведут все сборы в Турции

После завершения первой части сезона в Мелбет-Первой лиги «Химки» уходят в отпуск с 1 декабря. В четверг игроки завершили короткий послесезонный сбор работой в тренажерном зале, сообщают «Вести Подмосковья».

Команда Андрея Талалаева вновь соберется 9 января, когда пройдет тестирование и медицинское обследование. Далее футболистам предстоит пройти сборы в Турции, они продлятся с перерывами с 11 января по 1 марта. В планах тренерского штаба подмосковной команды порядка восьми спаррингов. Соперники по товарищеским матчам и даты будут известны позже. А сезон для команды возобновится 3 марта домашним матчем с «Тюменью».