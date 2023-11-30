Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Химки» проведут все сборы в Турции

30 Ноября 2023 • 20:15 Комментировать

После завершения первой части сезона в Мелбет-Первой лиги «Химки» уходят в отпуск с 1 декабря. В четверг игроки завершили короткий послесезонный сбор работой в тренажерном зале, сообщают «Вести Подмосковья».

Команда Андрея Талалаева вновь соберется 9 января, когда пройдет тестирование и медицинское обследование. Далее футболистам предстоит пройти сборы в Турции, они продлятся с перерывами с 11 января по 1 марта. В планах тренерского штаба подмосковной команды порядка восьми спаррингов. Соперники по товарищеским матчам и даты будут известны позже. А сезон для команды возобновится 3 марта домашним матчем с «Тюменью».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Ноября
20:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Московское «Торпедо» - в отпуске, зимние сборы клуб проведёт на Ближнем Востоке
20:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» проведут все сборы в Турции
18:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Голкипер «Акрона» признан самым дорогим игроком Мелбет-Первой лиги
16:35 · Россия. Премьер-лига
Полоз после перехода в «Торпедо» сбросил почти половину своей стоимости
29 Ноября
13:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев прокомментировал увольнение из «Сокола»
13:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» объявил об увольнении Бояринцева 1 официально
28 Ноября
22:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
Главный тренер «СКА-Хабаровска» Шаронов рассказал о задачах команды на весеннюю часть сезона
20:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Игрок «Химок» Терехов: Российский футбол не деградирует
20:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Алексей Попов не удивился отставке Калешина
19:35 · Россия. Премьер-лига
Побегалов уверен, что Евгений Калешин не останется без работы
17:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев ответил на вопрос о своём будущем
17:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Акрон» нацелился на иностранного тренера
16:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Химок» Терехов: «Хотелось быть на первом месте»
15:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Новиков: «Ни звонков, ни предложения от «Акрона» не было»
15:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Главный тренер «Химок» Талалаев: «Я доволен своей командой»
Все новости
Рекомендуем