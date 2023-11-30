Голкипер «Акрона» признан самым дорогим игроком Мелбет-Первой лиги

Голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков признан порталом Transfermarkt самым дорогим игроком в рамках текущего сезона Мелбет-Первой лиги. Эксперты портала наградили его стоимостью в 1 млн евро – большей ни у кого нет в целой лиге.

Волкову 28 лет, в этом сезоне он сыграл за «Акрон» в 20 матчах первенства и пропустил в них всего лишь 15 мячей. Восемь игр он завершил с «сухими» воротами.

Стоимость в 900 тыс. евро – у сразу нескольких игроков рейтинга. В их числе форвард «Торпедо» Дмитрий Полоз, нападающий «Родины» Иван Тимошенко, защитник «Химок» Даниил Степанов и полузащитник подмосковного клуба Бутта Магомедов, а также вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко и полузащитник «Акрона» Константин Савичев.