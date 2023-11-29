Бояринцев прокомментировал увольнение из «Сокола»

Футбольный специалист Денис Бояринцев прокомментировал увольнение с поста главного тренера саратовского «Сокола».

«Руководство приняло справедливое решение. Тренер - первый, кто несет ответственность за результат. Надо двигаться дальше. Адекватно расстались, пожали руки», - передает слова Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бояринцев занимал пост главного тренера саратовского коллектива с мая нынешнего года. Об отставке специалиста было объявлено сегодня, 29 ноября.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Сокол» набрал 20 баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице.