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Мелбет-Первая лига

Бояринцев прокомментировал увольнение из «Сокола»

29 Ноября 2023 • 13:13 Комментировать

Футбольный специалист Денис Бояринцев прокомментировал увольнение с поста главного тренера саратовского «Сокола».

«Руководство приняло справедливое решение. Тренер - первый, кто несет ответственность за результат. Надо двигаться дальше. Адекватно расстались, пожали руки», - передает слова Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бояринцев занимал пост главного тренера саратовского коллектива с мая нынешнего года. Об отставке специалиста было объявлено сегодня, 29 ноября.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Сокол» набрал 20 баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Денис Бояринцев
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