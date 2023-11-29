Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный тренер Денис Бояринцев уволен с поста наставника саратовского «Сокола». Об этом рапортует пресс-служба клуба.

«Сегодня большинством голосов Наблюдательный совет «Сокола» принял решение об отставке Дениса Бояринцева. Благодарим Дениса Константиновича за сотрудничество и желаем успехов», - говорится в сообщении саратовского клуба.

«Сокол» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Мелбет-Первой лиги. После 20 туров команда набрала 20 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Следующий матч клуб проведет на домашнем стадионе против махачкалинского «Динамо».