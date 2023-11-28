Главный тренер «СКА-Хабаровска» Шаронов рассказал о задачах команды на весеннюю часть сезона

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов рассказал о задачах своей команды на весеннюю часть сезона.
Специалист отметил, что на данный момент нужно проанализировать первый пройденный этап в целом, провести подготовку к сборам и хорошо их поработать, к тому же, по его мнению, нужно провести точечные трансферы.
«Все, от кого зависит результат, должны сработать как единый механизм, от игры к игре. Результат строится из «мелочей», - приводит слова Шаронова «Матч ТВ».
Хабаровский клуб после 20 туров Первой лиги располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, уступая зоне стыковых игр за возможность выступить в РПЛ в следующем сезоне 11 баллов.
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