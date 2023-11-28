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Мелбет-Первая лига

​Игрок «Химок» Терехов: Российский футбол не деградирует

28 Ноября 2023 • 20:54 Комментировать

Футболист подмосковных «Химок» Сергей Терехов ответил на вопрос, деградирует ли российский футбол в последнее время.

«Считаю, что нет. Во всём нужно искать плюс, футбол стал другим – мы не играем в еврокубках, и многие клубы стали делать акцент на молодых футболистах, дают им больше практики», - цитирует Терехова «РБ Спорт».

Терехов отметил, что когда футбольные санкции с России будут сняты, молодые игроки будут чувствовать себя увереннее.

«Химки» по итогам прошлого сезона вылетели из элитного дивизиона. Сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Терехов
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