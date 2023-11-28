Алексей Попов не удивился отставке Калешина

Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов не сильно удивлён тому, что произошло вчера в тольяттинском «Акроне». Главный тренер Евгений Калешин покинул свой пост, а в клубе объяснили расставание тем, что у тренера и клуба «разное видение траектории развития команды».

«Не удивлён отставке. Ты не можешь идти против системы, она тебя съест, что и произошло. Думаю, это указ сверху: от министра спорта или откуда, или через РФС», - говорит Попов для Legalbet.

Ранее Калешин публично высказался о том, что российский футбол деградирует. Проработал специалист в тольяттинском клубе более года.