Бояринцев ответил на вопрос о своём будущем

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев высказался о своём будущем.

Напомним, что сегодня в СМИ появилась новость о том, что Бояринцева могут заменить на посту главного тренера «Сокола». Кандидат на замену – Алексей Стукалов, недавно работавший с «Ротором» из соседнего Волгограда.

«Пока не общался с руководством, сегодня должно быть решение», - ответил Бояринцев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Сокол» Бояринцева по началу сезона шёл одним из лидеров турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги, однако к зимнему перерыву скатился в зону вылета – на 16-е место. Всего у клуба 20 баллов за 20 туров.