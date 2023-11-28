​«Акрон» нацелился на иностранного тренера

«Акрон» накануне расстался с Евгением Калешиным и теперь ищет нового тренера, который будет работать с командой со второй части сезона. Согласно информации «Чемпионата», клуб из Тольятти нацелен на иностранного специалиста. Так, руководители «Акрона» ищут кандидатов за рубежом.

На текущий момент «Акрон» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, то есть второго по рангу футбольного дивизиона России. Команда из Тольятти претендует на выход в Премьер-лигу.

Как известно, в Мелбет-Первой лиге уже наступило зимнее межсезонье.

За слова: Названа причина увольнения Калешина из «Акрона»