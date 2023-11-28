Игрок «Химок» Терехов: «Хотелось быть на первом месте»

Защитник «Химок» Сергей Терехов высказался о результатах подмосковной команды в первой части текущего сезона Мелбет-Первой лиги.

После 20 туров «Химки» расположились на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. От лидирующего махачкалинского «Динамо» «красно-чёрные» отстают на один балл.

«Хотелось быть на первом месте. С другой стороны, долгая беспроигрышная серия идёт, поэтому оцениваю позитивно», — цитирует Терехова «РБ Спорт».

Напомним, что турнир возобновится лишь в марте следующего года. Первым соперником «Химок» в весенней части сезона станет один из главных преследователей «красно-чёрных» «Тюмень».