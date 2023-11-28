Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Игрок «Химок» Терехов: «Хотелось быть на первом месте»

28 Ноября 2023 • 16:06 Комментировать
Химки
0:0
СКА-Хабаровск

Защитник «Химок» Сергей Терехов высказался о результатах подмосковной команды в первой части текущего сезона Мелбет-Первой лиги.

После 20 туров «Химки» расположились на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. От лидирующего махачкалинского «Динамо» «красно-чёрные» отстают на один балл.

«Хотелось быть на первом месте. С другой стороны, долгая беспроигрышная серия идёт, поэтому оцениваю позитивно», — цитирует Терехова «РБ Спорт».

Напомним, что турнир возобновится лишь в марте следующего года. Первым соперником «Химок» в весенней части сезона станет один из главных преследователей «красно-чёрных» «Тюмень».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Терехов

Новости по матчу

Сегодня, 28 Ноября
16:06
Игрок «Химок» Терехов: «Хотелось быть на первом месте»
27 Ноября
15:15
Корян: «Недоволен выступлением «Химок», хотелось бы, чтобы команда показала результат лучше»
15:11
Талалаев: «На первом этапе нам удалось показать весьма качественный и зрелищный футбол»
14:59
Нетфуллин: «В первой части чемпионата у «Химок» было больше положительного, например, отрезок в два месяца без поражений»
12:16
Бутта Магомедов: «Есть разочарование от выступления «Химок» - хотели завершить эту часть чемпионата на первом месте»
26 Ноября
20:57
«Химки» не смогли забить «СКА-Хабаровску»
18:30
«Химки» - «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
25 Ноября
10:30
Химки – СКА-Хабаровск: прогноз и ставка на матч 26 ноября Мелбет-Первой лиги
24 Ноября
11:56
Лев Скворцов: «Каждый из игроков сборной Казахстана усилил бы российские клубы»
22 Ноября
23:26
Талалаев рассказал, почему перестал ходить к парикмахеру
13:20
«Химкам» интересны три игрока «Енисея»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
17:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев ответил на вопрос о своём будущем
17:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Акрон» нацелился на иностранного тренера
16:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Химок» Терехов: «Хотелось быть на первом месте»
15:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Новиков: «Ни звонков, ни предложения от «Акрона» не было»
15:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Главный тренер «Химок» Талалаев: «Я доволен своей командой»
15:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Стукалов может сменить Бояринцева на посту главного тренера «Сокола»
15:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Непомнящий назвал увольнение Калешина из «Акрона» несправедливым
14:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
За слова: Названа причина увольнения Калешина из «Акрона» 2
00:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Корнеев оценил уход Калешина из «Акрона»
27 Ноября
22:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
Новороссийский «Черноморец» покинули сразу четыре игрока
21:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» - лидер Мелбет-Первой лиги на зимнюю паузу, «Химки» - вторые
21:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» и «Акрон» вничью завершили последний матч Первой лиги в 2023 году
21:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Енисея» объяснил осенние неудачи команды
19:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» победило в гостях впервые с середины лета
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» притормозило махачкалинское «Динамо»
Все новости
Рекомендуем