Новиков: «Ни звонков, ни предложения от «Акрона» не было»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Акрон», который ранее отправил в отставку Евгения Калешина.

«Понимаю, почему мою фамилию связали с «Акроном», но ни звонков, ни предложения оттуда не было. Если поступит? У меня контракт с «Нефтехимиком», в котором прописана компенсация за переход в другой клуб», — приводит слова Новикова Metaratings, по информации которого, сумма компенсации за 42-летнего тренера составляет 5 миллионов рублей.

Также специалист отметил, что у него сложились тёплые отношения с руководством «Нефтехимика» и он хотел бы доработать этот сезон в Нижнекамске.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Акрон» расположился на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Нефтехимик» Новикова занимает 12-ю строчку.