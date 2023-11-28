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Мелбет-Первая лига

Главный тренер «Химок» Талалаев: «Я доволен своей командой»

28 Ноября 2023 • 15:41 Комментировать
Химки
0:0
СКА-Хабаровск

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне.

Напомним, в 20 турах текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги подмосковная команда набрала 36 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице. От лидирующего махачкалинского «Динамо» «красно-чёрные» отстают лишь на один балл.

Талалаев признался, что доволен игрой своей команды, так как сейчас «Химки» показывают самый зрелищный футбол в лиге.

«Сейчас по футболу в этой лиге с нами, наверное, мало кто сравнится. Это моё убеждение, моё видение футбола, никого его не навязываю. Но есть такой коэффициент зрелищности — если вы посмотрите, к нам близко ни одна команда не подбирается», — цитирует Талалаева «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Химки» проведут уже в марте 2024 года. Соперником команды Талалаева станет «Тюмень».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев

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