Главный тренер «Химок» Талалаев: «Я доволен своей командой»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне.

Напомним, в 20 турах текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги подмосковная команда набрала 36 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице. От лидирующего махачкалинского «Динамо» «красно-чёрные» отстают лишь на один балл.

Талалаев признался, что доволен игрой своей команды, так как сейчас «Химки» показывают самый зрелищный футбол в лиге.

«Сейчас по футболу в этой лиге с нами, наверное, мало кто сравнится. Это моё убеждение, моё видение футбола, никого его не навязываю. Но есть такой коэффициент зрелищности — если вы посмотрите, к нам близко ни одна команда не подбирается», — цитирует Талалаева «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Химки» проведут уже в марте 2024 года. Соперником команды Талалаева станет «Тюмень».