Стукалов может сменить Бояринцева на посту главного тренера «Сокола»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов может сменить Дениса Бояринцева на посту наставника «Сокола».

По информации Metaratings, саратовский клуб уже сделал предложение 40-летнему специалисту, который выдвинул ряд условий, касающихся комплектования команды.

Напомним, что в период с 2017 по 2018 год Стукалов уже работал в «Соколе». Также он возглавлял «Ротор», «Уфу», и «Велес».

После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков. От последнего 18-го «Черноморца» саратовский коллектив сейчас отделяют два балла.