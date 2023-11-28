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Мелбет-Первая лига

Стукалов может сменить Бояринцева на посту главного тренера «Сокола»

28 Ноября 2023 • 15:24 Комментировать
Сборная ФНЛ
...
Сборная Медиалиги
01.12 20:00

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов может сменить Дениса Бояринцева на посту наставника «Сокола».

По информации Metaratings, саратовский клуб уже сделал предложение 40-летнему специалисту, который выдвинул ряд условий, касающихся комплектования команды.

Напомним, что в период с 2017 по 2018 год Стукалов уже работал в «Соколе». Также он возглавлял «Ротор», «Уфу», и «Велес».

После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков. От последнего 18-го «Черноморца» саратовский коллектив сейчас отделяют два балла.

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Сокол Денис Бояринцев Алексей Стукалов ещё теги

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