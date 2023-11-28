​Непомнящий назвал увольнение Калешина из «Акрона» несправедливым

Известный российский тренер Валерий Непомнящий сказал несколько слов об увольнении Евгения Калешина из «Акрона».
На текущий момент «Акрон» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда относится к числу претендентов на выход в Премьер-лигу.
«Меня всегда смущает, как и почему работодателями принимаются такие решения. Я считаю, что это увольнение несправедливо», - цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».
Стоит сказать, что второй по рангу футбольный дивизион России ушёл на зимние каникулы. Следующий матч первенства «Акрон» проведёт уже в марте.
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