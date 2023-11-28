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Мелбет-Первая лига

​Непомнящий назвал увольнение Калешина из «Акрона» несправедливым

28 Ноября 2023 • 15:14 Комментировать

Известный российский тренер Валерий Непомнящий сказал несколько слов об увольнении Евгения Калешина из «Акрона».

На текущий момент «Акрон» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда относится к числу претендентов на выход в Премьер-лигу.

«Меня всегда смущает, как и почему работодателями принимаются такие решения. Я считаю, что это увольнение несправедливо», - цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что второй по рангу футбольный дивизион России ушёл на зимние каникулы. Следующий матч первенства «Акрон» проведёт уже в марте.

За слова: Названа причина увольнения Калешина из «Акрона»

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Евгений Калешин Акрон ещё теги
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