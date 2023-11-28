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Мелбет-Первая лига

За слова: Названа причина увольнения Калешина из «Акрона»

28 Ноября 2023 • 14:58 Комментировать (2)

Евгений Калешин покинул должность главного тренера «Акрона». Как сообщает телеграм-канал «ПОТОК», специалисту после его громких слов на пресс-конференции поставили ультиматум – уйти или принести извинения. Калешин выбрал первый вариант.

Как известно, на пресс-конференции Калешин заявил о деградации российского футбола. По его словам, футбольные руководители будто специально разваливают футбол своими решениями, рассказывая параллельно сказки о развитии

На текущий момент «Акрон» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги и претендует на выход в топ-дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Калешин Акрон
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Комментарии (2)
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Папаня
28 Ноября 2023 в 15:34
Мелбет... всему мелбет-карабелдет
KUGO
28 Ноября 2023 в 15:17
Удачи!!! Не потеряется...
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