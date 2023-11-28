Корнеев оценил уход Калешина из «Акрона»

Бывший игрок «Фейеноорда» и «Барселоны» Игорь Корнеев оценил уход Евгения Калешина с тренерского поста тольяттинского «Акрона».

«Если мы посмотрим последние интервью, высказывания, такое состояние нервозности, то с этим что-то связано. Может, слишком много внимания или уже были какие-то разногласия с руководством, это понять сложно. Но решение странное», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

По его мнению, Калешин сможет быстро найти работу, назвав его интересным специалистом.

В понедельник, 27 ноября, Евгений Калешин покинул «Акрон», во главе которого тренер находился с сентября 2022 года. Тольяттинцы находились на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.