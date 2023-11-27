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Мелбет-Первая лига

Новороссийский «Черноморец» покинули сразу четыре игрока

27 Ноября 2023 • 22:31 Комментировать

Новороссийский «Черноморец» покинули сразу четыре игрока. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Из клуба ушёл один из старожилов – полузащитник Никита Климов, выступавший за южан с сезона-2020/21. Также команду покинули форвард Владислав Руденко, полузащитники Станислав Басыров и Никита Панамарёв.

Напомним, пару недель назад новороссийский клуб сменил главного тренера – Константина Зырянова заменил на посту Вадим Гаранин. Однако первые два матча при Гаранине «Черноморец» проиграл с одинаковым счётом – 0:1.

К зимней паузе «Черноморец» замыкает турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги с 18 баллами после 20 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск
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