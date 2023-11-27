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Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» - лидер Мелбет-Первой лиги на зимнюю паузу, «Химки» - вторые

27 Ноября 2023 • 21:38 Комментировать

Мелбет-Первая лига прощается с болельщиками и командами на долгую зимнюю паузу, чтобы уже в новом году вернуться и продолжить интригующий сезон.

Лидерами турнирной таблицы на ближайшие месяцы остаются махачкалинское «Динамо» и подмосковные «Химки». У команд в активе 37 и 36 очков турнирной таблицы соответственно.

В зоне стыковых матчей идут «Акрон» и «Тюмень» - по 35 баллов у каждой команды. К слову, столько же очков у тульского «Арсенала» с пятой строчки.

В зоне вылета находятся саратовский «Сокол», «Волгарь» и «Черноморец» - у команд 20,19 и 18 баллов в активе соответственно. Отметим, что зона вылета в этом сезоне охватывает с 16 по 18 места турнирной таблицы.

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