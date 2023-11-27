«Алания» и «Акрон» вничью завершили последний матч Первой лиги в 2023 году

Притормозившие в последних матчах «Алания» и «Акрон» очным поединком закрывали программу заключительного тура Мелбет-Первой лиги в 2023 году. Алан Чочиев уже на первых минутах запустил мяч в перекладину. Ислам Машуков убегал один на один, но поторопился с ударом, и кипер выручил. Давление хозяев в итоге привело к результативному удару Батраза Гурциева. В конце первого тайма Абу-Саид Эльдарушев со второй попытки пробил вратаря хозяев - 1:1. Удивительно, но вторая часть встречи прошла без таких явных моментов, в итоге ничья.

«Алания» ушла в отпуск на шестом месте, «Акрон» делит третью строчку.