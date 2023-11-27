«Алания» и «Акрон» вничью завершили последний матч Первой лиги в 2023 году

Притормозившие в последних матчах «Алания» и «Акрон» очным поединком закрывали программу заключительного тура Мелбет-Первой лиги в 2023 году. Алан Чочиев уже на первых минутах запустил мяч в перекладину. Ислам Машуков убегал один на один, но поторопился с ударом, и кипер выручил. Давление хозяев в итоге привело к результативному удару Батраза Гурциева. В конце первого тайма Абу-Саид Эльдарушев со второй попытки пробил вратаря хозяев - 1:1. Удивительно, но вторая часть встречи прошла без таких явных моментов, в итоге ничья.
«Алания» ушла в отпуск на шестом месте, «Акрон» делит третью строчку.
Протокол игры
|(1:0) Гурциев Батраз25'
|39'Эльдарушев Абу-Саид (1:1)
Солдатенко Ростислав•Плиев Константин•Качмазов Сослан•Багаев Алан•Засеев Азамат•Хабалов Алан•Чочиев Алан65' (Кобесов Давид (65') •Гаглоев Тарас•Машуков Ислам77' (Царукян Валерий (77') • 88'Кротов Вячеслав60' (Цараев Алан (60') •Гурциев Батраз
Волков Сергей•Анджелкович Неманья• 30'Конюхов Вадим•Ходжаниязов Джамалдин• 72'Данилкин Егор•Савичев Константин• 44'Погосов Артём87' (Азаров Владимир (87') •Килин Антон68' (Понсе Андрес (68') •Песегов Евгений•Чудин Иван•Эльдарушев Абу-Саид68' (Апеков Руслан (68')
27 ноября.
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