Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Алания» и «Акрон» вничью завершили последний матч Первой лиги в 2023 году

27 Ноября 2023 • 21:31 Комментировать
Алания
1:1
Акрон
окончен

Притормозившие в последних матчах «Алания» и «Акрон» очным поединком закрывали программу заключительного тура Мелбет-Первой лиги в 2023 году. Алан Чочиев уже на первых минутах запустил мяч в перекладину. Ислам Машуков убегал один на один, но поторопился с ударом, и кипер выручил. Давление хозяев в итоге привело к результативному удару Батраза Гурциева. В конце первого тайма Абу-Саид Эльдарушев со второй попытки пробил вратаря хозяев - 1:1. Удивительно, но вторая часть встречи прошла без таких явных моментов, в итоге ничья.

«Алания» ушла в отпуск на шестом месте, «Акрон» делит третью строчку.

Протокол игры  
Алания1:1Акрон
(1:0) Гурциев Батраз25'  
  39'Эльдарушев Абу-Саид (1:1)
Солдатенко РостиславПлиев КонстантинКачмазов СосланБагаев АланЗасеев АзаматХабалов АланЧочиев Алан 65' (Кобесов Давид ( 65') Гаглоев ТарасМашуков Ислам 77' (Царукян Валерий ( 77'  88') Кротов Вячеслав 60' (Цараев Алан ( 60') Гурциев Батраз
Запасные: Караев ДавидДауров РусланБутаев АллонБакаев МихаилГубиев ЭрикНорчаев ХусаинХадарцев БатразНатабашвили Георгий
Волков СергейАнджелкович Неманья  30'Конюхов ВадимХоджаниязов Джамалдин  72'Данилкин ЕгорСавичев Константин  44'Погосов Артём 87' (Азаров Владимир ( 87') Килин Антон 68' (Понсе Андрес ( 68') Песегов ЕвгенийЧудин ИванЭльдарушев Абу-Саид 68' (Апеков Руслан ( 68')
Запасные: Нагаев ДмитрийГалкин ВладиславГусев АлексейСангаре ДэвидДимоски Боян
27 ноября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алания Акрон

Новости по матчу

26 Ноября
10:00
Алания – Акрон: прогноз и ставка на матч 27 ноября Мелбет-Первой лиги
23 Ноября
20:14
Тренерский штаб Василенко покинул «Аланию» вслед за специалистом
22 Ноября
23:11
Игроки «Алании» сходили на стройку будущего стадиона команды
20:07
Инсайдер рассказал, в каком случае Гогниев вернётся в «Аланию»
18:47
Президент «Алании» - о новом тренере: «Пока нам нужно спокойно доиграть осень»
18:33
Президент «Алании» - о Василенко: «Мы расстаёмся друзьями»
18:19
«Алания» может вернуть Гогниева
21 Ноября
21:03
Засеев извинился перед болельщиками «Алании»
20:43
​«Алания» уволила тренера – источник
19 Ноября
09:57
Погосов — о матче с «Волгарём»: «Они хорошо обороняются, тяжело создавать моменты против таких команд»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Торпедо Москва Торпедо Москва
0
2
2.07 3.15 3.70
Видео
Окончен
Алания Алания
Акрон Акрон
1
1
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
21:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» - лидер Мелбет-Первой лиги на зимнюю паузу, «Химки» - вторые
21:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» и «Акрон» вничью завершили последний матч Первой лиги в 2023 году
21:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Енисея» объяснил осенние неудачи команды
19:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» победило в гостях впервые с середины лета
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» притормозило махачкалинское «Динамо»
15:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «На первом этапе нам удалось показать весьма качественный и зрелищный футбол»
26 Ноября
20:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» не смогли забить «СКА-Хабаровску»
18:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» проиграл «Нефтехимику» и завершил 2023 год на последнем месте
18:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» - «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» вырвала победу в матче с «Енисеем»
25 Ноября
19:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» уверенно переиграл «КАМАЗ»
17:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Волгарь» с «Шинником» не порадовали голами
16:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» не позволил «Тюмени» возглавить Первую лигу
16:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Кубань» добыла волевую победу в матче с «Соколом» и ушла с последнего места
10:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Химки – СКА-Хабаровск: прогноз и ставка на матч 26 ноября Мелбет-Первой лиги
Все новости
Рекомендуем