Игрок «Енисея» объяснил осенние неудачи команды

Красноярский «Енисей» подошёл к зимнему перерыву на 10-м месте турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги. Полузащитник красноярского клуба Никита Глушков объяснил, почему сибиряки идут в середине турнирной таблицы, хотя в прошлом сезоне играли в стыковых матчах.

«Статистика никогда не врет. Где-то своё не забивали, где‑то нам залетало. Должны были быть выше. По некоторым причинам находимся там, где находимся», - говорит футболист «Матч ТВ».

Всего у «Енисея» в активе 24 балла, столько же – у «СКА-Хабаровска», «Нефтехимика» и ярославского «Шинника».

Глушков добавил, что цель красноярцев неизменна – возвращение в РПЛ. В элитном дивизионе «Енисей» играл в сезоне-2018/19.