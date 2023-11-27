«Торпедо» победило в гостях впервые с середины лета

Столичное «Торпедо» удачно завершило неоднозначный 2023 год. На выезде «автозаводцы» обыграли одного из лидеров Мелбет-Первой лиги – махачкалинское «Динамо», 2:0.

Удивительно, но один из записных фаворитов первенства победил на выезде в рамках лиги впервые с середины лета. Ранее «Торпедо» в этом сезоне обыгрывало в гостях лишь один клуб – «Химки», 2:1. Случилось это 24 июля.

Кстати, до игры в Махачкале «автозаводцы» не побеждали в лиге на протяжении четырёх матчей – с 22 октября. За этот период торпедовцы проиграли один матч и ещё три свели к ничьей.

После победы на выезде «Торпедо» занимает восьмое место турнирной таблицы с 27 очками. Однако отставание от второго места солидное – девять баллов.

«Торпедо» притормозило махачкалинское «Динамо»