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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» победило в гостях впервые с середины лета

27 Ноября 2023 • 19:10 Комментировать
Динамо Махачкала
0:2
Торпедо Москва

Столичное «Торпедо» удачно завершило неоднозначный 2023 год. На выезде «автозаводцы» обыграли одного из лидеров Мелбет-Первой лиги – махачкалинское «Динамо», 2:0.

Удивительно, но один из записных фаворитов первенства победил на выезде в рамках лиги впервые с середины лета. Ранее «Торпедо» в этом сезоне обыгрывало в гостях лишь один клуб – «Химки», 2:1. Случилось это 24 июля.

Кстати, до игры в Махачкале «автозаводцы» не побеждали в лиге на протяжении четырёх матчей – с 22 октября. За этот период торпедовцы проиграли один матч и ещё три свели к ничьей.

После победы на выезде «Торпедо» занимает восьмое место турнирной таблицы с 27 очками. Однако отставание от второго места солидное – девять баллов.

«Торпедо» притормозило махачкалинское «Динамо»

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва

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Сегодня, 27 Ноября
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«Торпедо» притормозило махачкалинское «Динамо»
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